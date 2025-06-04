Наркозависимость у подростков: Минздрав Азербайджана призывает родителей не избегать врачебной помощи

Наркозависимость у подросков: Минздрав Азербайджана призывает родителей не избегать врачебной помощи

Директор Наркологического центра Минздрава Азербайджана Фазаил Садыгов обратился к родителям подростков и молодых людей, страдающих от наркотической зависимости, с призывом не бояться обращаться за помощью к врачам-наркологам.

Как сообщает Report, Садыгов с сожалением отметил, что зачастую родители избегают врачебной помощи в борьбе с наркозависимостью своих детей, считая, что таким образом защищают их. Однако, по словам директора центра, бояться наркологов не стоит.

"Родителям следует реагировать, даже если от рук ребенка пахнет сигаретами. Ведь очень легко приобрести вредные привычки. На первом этапе необходимо обратиться к врачам-наркологам, а затем получить консультацию психолога и поддержку других специалистов", - подчеркнул Садыгов.

Директор центра также добавил, что у потребителей наркотиков часто возникают проблемы с общением, и родители должны обращать внимание на такие первичные симптомы, как стресс, нервозность, социальная изоляция и бессонница.

"В некоторых случаях, в зависимости от типа употребляемого вещества, могут наблюдаться чрезмерная разговорчивость, неуместные действия, бред, галлюцинации и частая раздражительность. У подростков поведенческие расстройства проявляются быстрее и более отчетливо", - отметил Садыгов.