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НАНА подключилась к борьбе с коронавирусом

НАНА подключилась к борьбе с коронавирусом
© Report

Союз свободных профсоюзов Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) примет просветительские и профилактические меры в связи с коронавирусом.

Как сообщили Report в НАНА, в Академии поручили принять соответствующие профилактические меры. 

"Профсоюзы управлений, предприятий и учреждений НАНА проводят в коллективах просветительские и профилактические работы путем привлечения к процессу сотрудников санэпидемстанций, врачей различных профилей и специалистов других соответствующих органов", - сказали в Академии. 

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