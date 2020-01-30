НАНА подключилась к борьбе с коронавирусом

Союз свободных профсоюзов Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) примет просветительские и профилактические меры в связи с коронавирусом.
Как сообщили Report в НАНА, в Академии поручили принять соответствующие профилактические меры.
"Профсоюзы управлений, предприятий и учреждений НАНА проводят в коллективах просветительские и профилактические работы путем привлечения к процессу сотрудников санэпидемстанций, врачей различных профилей и специалистов других соответствующих органов", - сказали в Академии.