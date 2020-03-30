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Минздрав: Нам сложно предотвратить случаи внутреннего заражения коронавирусом

Нам сложно предотвратить случаи внутреннего заражения

"Очень жаль, что до сих пор многие люди не осознают опасности коронавируса. Сами того не зная, мы можем быть носителями инфекции".

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель  пресс-службы Министерства здравоохранения Парвиз Абубекиров. 

"К сожалению, нам сложно предотвратить случаи внутреннего заражения коронавирусом. Поэтому пришлось вводить особый карантинный режим. Так как раньше люди не воспринимали этот вопрос всерьез. Например, кто-то, заскучав, зовет к себе гостей. Хотя общение с людьми может представлять опасность", - отметил он. 

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