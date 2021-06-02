Явер Гаджисой: Наличие антител не является противопоказанием к вакцинации от COVID-19

Старший преподаватель кафедры микробиологии и иммунологии Азербайджанского медицинского университета Министерства здравоохранения, директор Учебно-хирургической клиники, заведующий клинико-диагностической лабораторией Явер Гаджисой дал интервью в связи с

Старший преподаватель кафедры микробиологии и иммунологии Азербайджанского медицинского университета Министерства здравоохранения, директор Учебно-хирургической клиники, заведующий клинико-диагностической лабораторией Явер Гаджисой дал интервью в связи с тестированием на COVID-19. Report представляет интервью:

- Какие методы используются при исследовании COVID-19?

- Поскольку COVID-19 является вирусным заболеванием, используются те же методы, что и для других вирусов. В вирусологии чаще всего используется метод микробиологического исследования, золотым стандартом которого является посев. При тестировании на вирусы используются молекулярно-генетический метод ПЦР (полимеразная цепная реакция), серологический метод и тесты на антигены. Во время серологического исследования мы выявляем в организме инородные вещества, проверяя на них антитела. Как IgG (иммуноглобулин G), так и IgM (иммуноглобулин M) образуются в крови для борьбы с вирусом COVID-19. Первоначально в крови образуются IgM, которые представляют собой антитела, образующиеся в острой фазе заболевания. Затем начинает формироваться IgG. С 10-го по 14-й день заболевания IgM превращаются в IgG и циркулируют в крови. Организм формирует IgG против COVID-19, тем самым вырабатывается иммунный ответ.

- Как вы упомянули, COVID-19 выявляется несколькими методами. В ряде случаев граждане сдают анализ в разных клиниках и, получив положительный ответ на COVID-19, не могут быть внесены в систему в качестве пациентов, если результат положительный. В чем разница между анализами?

- Антигенные тесты также используются для обнаружения вируса COVID-19. Это то, что люди часто называют экспресс-тестированием. Граждане путают это с тестом мазка ПЦР, или же в клиниках, где его сдают, не отмечают разницу между этими мазками. В чем разница: в обоих исследованиях мазок берется из носоглотки и зева. Антигенные пробы растворяются в специальном буферном растворе. Это буферное вещество добавляется к тесту, и результат достигается примерно через 10 минут. У каждого метода есть показатели чувствительности и специфичности. Самым точным вспомогательным тестом для обнаружения коронавируса является тест ПЦР с точностью 90-92%, при этом экспресс-тест на антигены имеет немного более низкий уровень точности, чем тест ПЦР. Если кратко, то подтверждающий тест во всем мире – это ПЦР-тест. В заявлении ВОЗ также указано, что результаты, полученные другими методами, должны быть подтверждены анализом ПЦР.

- Некоторые утверждают, что у них есть вышеупомянутые клинические признаки COVID-19, но при этом ПЦР-тест отрицательный. Как это можно объяснить?

- Существуют преаналитические факторы, которые могут повлиять на результаты анализа. В целом в мировой практике влияние преаналитических факторов на результаты анализа составляет до 70%. Это в том числе неправильное проведение анализа или недостаточное количество жидкой среды. Наиболее точный метод взятия мазка, рекомендованный ВОЗ, - это сначала взять мазок той же палочкой из зева, а затем из носоглотки. Одним из факторов, влияющих на результат, является несвоевременное проведение анализа. Примерно через 5-10 дней после появления симптомов взятие мазка повысит точность результата теста на COVID-19. Через некоторое время может оказаться невозможным обнаружить вирус в нижних дыхательных путях с помощью мазка из носоглотки.

- В чем причина постоянных положительных результатов ПЦР-тестов?

- Поскольку тест ПЦР ищет ДНК и РНК вируса, то даже после того, как пациент выздоровел, частицы мертвого вируса могут оставаться в верхних дыхательных путях. В таких случаях обследование необходимо повторить.

- Одна из проблем, которая сейчас больше всего беспокоит людей, заключается в том, что есть те, кто переболели на дому или проходили лечение дома, не сдавая ПЦР-тест. По этой причине они не могут получить сертификат об иммунитете. Еще один из наиболее часто задаваемых вопросов: является ли серологическое тестирование предварительным условием вакцинации и может ли присутствие антител в организме вызывать какие-либо проблемы во время вакцинации?

- Ни в одном источнике нет информации о том, что IgG в организме является противопоказанием к вакцинации. То есть то, что небольшое количество антител остается в организме после того, как вы заболели и выздоровели, не является противопоказанием к вакцинации и не может вызвать никаких осложнений. Также хочу отметить, что не наблюдается высокого числа антител у людей, которые перенесли заболевание бессимптомно или в легкой форме. Следовательно, даже если серологический тест окажется положительным, вакцина будет более сильной поддержкой для организма.

- Некоторые граждане думают, что вирус можно обнаружить с помощью общего анализа крови. Вы можете дать краткую рекомендацию по этому поводу?

- Понятие общий анализ крови может сбивать с толку. Общий анализ крови показывает количество и состояние клеток в нашей крови: эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов. Тромбоциты на самом деле считаются остатками клеток. Изучение показателей клинического анализа крови позволяет оценить такие состояния, как анемия, полицитемия, тромбоцитопения, тромбоцитоз и лейкопения, лейкоцитоз, которые могут быть симптомом какого-либо заболевания, а также самостоятельной патологии.