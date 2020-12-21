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Найдены новые "мишени" для лекарств против коронавируса

Найдены новые "мишени" для лекарств против коронавируса Молекулярные биологи из Германии детально изучили, как РНК коронавируса нового типа взаимодействует с содержимым человеческих клеток. Они выделили более ста белков, часть из которых тормозит инфекцию, а другие, наоборот, способствуют ей.
Здоровье
21 декабря 2020 г. 19:29
Найдены новые мишени для лекарств против коронавируса

Молекулярные биологи из Германии детально изучили, как РНК коронавируса нового типа взаимодействует с содержимым человеческих клеток. Они выделили более ста белков, часть из которых тормозит инфекцию, а другие, наоборот, способствуют ей.

Как сообщает Report, результаты опытов опубликовал научный журнал Nature Microbiology.

За последние полгода ученые выделили несколько факторов, связанных с повышенной вероятностью заражения коронавирусом нового типа и гибели пациентов от него. В частности, болезнь очень тяжело переносят носители старческих или врожденных болезней сердца и сосудов, пожилые люди, диабетики, люди с лишним весом, а также носители второй группы крови и мутации в гене APOE, связанной с болезнью Альцгеймера.

Кроме этого ученые выделили несколько генов и вариаций в ДНК, существование которых в 2–3 раза увеличивает вероятность осложнений при COVID-19 или смерти от нее. Часть из них отвечает за подавление инфекций, другие играют важную роль в цикле размножения самого вируса. Они отвечают за сбор ферментов, которые тот использует при производстве новых копий самого себя.

Немецкие молекулярные биологи под руководством профессора Центра инфекционных исследований имени Гельмгольца Йохена Бодема провела первую всестороннюю "перепись" подобных белков, которые так или иначе взаимодействуют с частицами SARS-CoV-2 при их проникновении в клетки человека.

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