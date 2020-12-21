Найдено природное средство, уничтожающее коронавирус

Вещество безопасно и легко переносимо

Ученые из университетской клиники в Эссене выявили у содержащейся в корне солодки глицирризиновой кислоты способность подавлять коронавирус. Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты работы, опубликованные в библиотеке bioRxiv.



Водный экстракт корня солодки проявил нейтрализующий эффект при концентрации 0,5-1 мг/мл, что ниже показателя чая из этого растения. Авторы исследования предполагают, что последний может оказаться эффективным дополнительным средством при лечении от коронавируса.

Противовирусные свойства глицирризиновой кислоты, обладающей антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, ранее были доказаны на примере простого герпеса и некоторых других вирусов.

Авторы исследования отмечают, что свойства корня солодки и, в частности, глицирризина необходимо изучить подробнее, чтобы доказать терапевтический эффект против коронавируса. Уже известно, что это вещество безопасно и легко переносимо.