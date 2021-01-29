Найдена естественная защита от коронавируса

Вырабатываемый в легких гормон мелатонин действует как барьер против коронавируса.

Вырабатываемый в легких гормон мелатонин действует как барьер против коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, к таким выводам пришли ученые из Университета Сан-Паулу в Бразилии, сообщает журнал Melatonin Research.

Ученые выяснили, что мелатонин предотвращает экспрессию генов, кодирующих белки в точках входа для вируса — клетках носовых и легочных альвеол и эпителиях. Таким образом, гормон предотвращает инфицирование этих тканей и подавляет иммунный ответ, в результате чего вирус остается в дыхательных путях несколько дней, а затем уходит, чтобы найти другого носителя.

По мнению авторов исследования, их открытие позволяет понять, почему некоторые люди не заражаются коронавирусом, а другие переносят его бессимптомно, даже при наличии положительного ПЦР-теста. Кроме того, ученые уверены, что назальные капли или спрей с мелатонином можно использовать для предотвращения развития COVID-19.

"Подобный механизм действия легочного мелатонина должен также распространяться на другие респираторные вирусы, включая грипп", — уверена автор исследования профессор Регина Пекельманн.

Ранее ученые выяснили, что вырабатываемый в легких мелатонин изменяет точки входа для твердых частиц из загрязненного воздуха. Это удалось выявить в ходе экспериментов с блокировкой синтеза мелатонина у грызунов. Оказалось, что без гормона вдыхаемые твердые частицы смогли проникнуть даже в мозг. В нынешнем исследовании аналогичный эксперимент провели с коронавирусом.

Исследователи проанализировали образцы из легких здоровых людей и выяснили, что чем ниже способность выработки мелатонина, тем выше уровень экспрессии генов, участвующих в проникновении вируса в организм. Там же, где индекс мелатонина был выше, гормон блокировал точки входа SARS-CoV-2 в легкие.