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Найден витамин, снижающий риск смерти от рака на 40%

Найден витамин, снижающий риск смерти от рака на 40% Американские ученые обнаружили, что витамин D позволяет предотвратить развитие неоперабельного рака
Здоровье
20 ноября 2020 г. 00:45
Найден витамин, снижающий риск смерти от рака на 40%

Американские ученые обнаружили, что витамин D позволяет предотвратить развитие неоперабельного рака.

Как передает Report, об этом сообщает Express.

В ходе проведенных исследований выяснилось, что витамин D замедляет прогрессирование опухолей в организме. На общее количество случаев рака эта пищевая добавка никак не влияет.

Оказалось, что у тех, кто принимает в виде пищевых добавок витамин D и имеет нормальный индекс массы тела, риск развития рака на поздних стадиях ниже на 38%.

"Эти выводы показывают, что витамин D может снизить риск развития рака на поздних стадиях", — говорит автор исследования доктор Паулетта Шандлер из бостонской клиники Бригем.

Косвенно выводы ученых подтверждаются статистикой смертности от рака в северных странах и регионах, расположенных у экватора, где гораздо больше часов солнечного сияния, под воздействием которого организм вырабатывает витамин D.

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