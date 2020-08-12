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Найден важный для нейтрализации малярии человеческий белок

Найден важный для нейтрализации малярии человеческий белок Малярию можно подавить с помощью уже существующих лекарств. Для этого они должны нейтрализовать молекулы белка c-Met, которые есть в красных кровяных клетках человека.
Здоровье
12 августа 2020 г. 21:20
Найден важный для нейтрализации малярии человеческий белок

Малярию можно подавить с помощью уже существующих лекарств. Для этого они должны нейтрализовать молекулы белка c-Met, которые есть в красных кровяных клетках человека.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, к такому выводу пришли молекулярные биологи, статью которых опубликовал научный журнал Nature Communications.

"Человечеству грозит перспектива вернуться в эру до антибиотиков, если мы не решим проблему с растущей неуязвимостью малярийного плазмодия и прочих возбудителей болезней. Если мы будем атаковать не сам патоген, а фермент, которым он пользуется, то сможем не дать ему быстро мутировать и приобрести устойчивость к лекарству", – рассказал один из авторов исследования, профессор Мельбурнского королевского технологического университета (RMIT, Австралия) Кристиан Дёриг.

Малярия - это одна из самых распространенных инфекционных болезней человека, ее возбудитель – одноклеточные паразиты из рода Plasmodium. В наибольшей степени распространены четыре вида плазмодиев, самый опасный и часто встречающийся из них – африканский Plasmodium falciparum.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), всего в мире малярией больны около 220 млн человек. Каждый год от нее умирает около 400 тыс. человек. Значительная часть заболевших живет в Африке и развивающихся странах Южной Азии. Однако сколько их точно, оценить практически невозможно.

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