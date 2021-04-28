Найден способ уничтожения коронавируса за секунду

При нагревании прибора до 72 градусов по Цельсию всего на полсекунды титр вируса в растворе уменьшается в 100 тысяч раз

Группа исследователей из Техасского университета A&M изобрела изделие, позволяющее мгновенно уничтожить коронавирус SARS-CoV-2. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, выводы ученых опубликованы в пресс-релизе на сайте Phys.org.

Оно представляет собой секцию трубки из нержавеющей стали, через которую пропускается раствор с коронавирусом. При нагревании прибора до 72 градусов по Цельсию всего на полсекунды титр вируса в растворе уменьшается в 100 тысяч раз. Этого достаточно, чтобы нейтрализовать патоген.

По данным исследователей, термическая обработка позволит использовать этот метод в существующих системах отопления, вентиляции и кондиционирования.