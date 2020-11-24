Найден способ распознать рак при приеме пищи

Дисфагия может свидетельствовать о раке легких

Дисфагия может свидетельствовать о раке легких.

Как передает Report со ссылкой на издание Express, об этом предупреждает Фонд Роя Касла.

Рак легких часто обнаруживается на поздних стадиях, когда разрастание опухоли создает проблемы и трудности в повседневной жизни, говорится в материале. Дисфагия, или трудности при глотании и прохождении пищи через глотку, является одной из таких проблем.

"Она может быть вызвана раком или инфекциями вроде молочницы", — объяснили в фонде.

Сообщается, что при дисфагии, помимо трудностей с глотанием, у пациентов часто возникают боль и жжение.