Найден способ победить одно из самых массовых заболеваний полости рта

Новый способ позволяет выявить стоматологическое заболевание без вмешательства в мягкие ткани.

Метод экспресс-диагностики ранней стадии пародонтита разработал научный коллектив при участии ученых Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева. По словам авторов, новый способ позволяет выявить стоматологическое заболевание без вмешательства в мягкие ткани вокруг зубов . Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, статья опубликована в международном журнале Diagnostics.

Пародонтит — воспалительное заболевание полости рта, которое может привести к повреждению десен, а также корней зубов и их разрушению. По словам исследователей, начальные признаки возникновения воспалительного процесса часто остаются незамеченными, но именно в этот период болезнь поддается лечению.

Для выявления пародонтита на ранней стадии необходимо знать, какие структурные изменения происходят в тканях зубов. Исследователям удалось с помощью рамановской спектроскопии получить основные спектральные изменения в тканях зубов при пародонтите — нарушение водно-минерального обмена или синтеза коллагена, рассказали ученые.

По словам заместителя научного руководителя научно-исследовательской лаборатории тканевой инженерии, доцента кафедры лазерных и биотехнических систем Самарского университета Елены Тимченко, данный метод позволяет использовать компактный спектрограф без непосредственного контакта оборудования с тканями зуба.

В дальнейшем ученые планируют создать экспресс-прибор неинвазивной диагностики пародонтита для применения его в стоматологической практике.