Найден способ победить неизлечимый рак мозга

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Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Ученые Массачусетского технологического института (МТИ) разработали новый способ доставки химиотерапевтических препаратов в глиобластому, который позволяет успешно преодолеть гематоэнцефалический барьер.

Как передает Report со ссылкой на Ленту.Ру, статья с результатами научной работы опубликована в журнале Nature Communication.

Исследователи использовали липосомы, снабженные трансферинновыми «хвостами», которые попадают в злокачественные ткани, выпускают лекарство и убивают больше клеток, чем существующие методы лечения.

Гематоэнцефалический барьер (ГЭБ) препятствует проникновению микроорганизмов, токсинов и других чужеродных агентов из кровеносной системы головного мозга в нервные ткани. Это осложняет доставку лекарств, осуществляемую с помощью наночастиц, для борьбы с опухолями головного мозга.