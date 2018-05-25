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    Найден способ победить неизлечимый рак мозга

    © Stewart Goldstein / Reuters

    Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Ученые Массачусетского технологического института (МТИ) разработали новый способ доставки химиотерапевтических препаратов в глиобластому, который позволяет успешно преодолеть гематоэнцефалический барьер.

    Как передает Report со ссылкой на Ленту.Ру, статья с результатами научной работы опубликована в журнале Nature Communication.

    Исследователи использовали липосомы, снабженные трансферинновыми «хвостами», которые попадают в злокачественные ткани, выпускают лекарство и убивают больше клеток, чем существующие методы лечения.

    Гематоэнцефалический барьер (ГЭБ) препятствует проникновению микроорганизмов, токсинов и других чужеродных агентов из кровеносной системы головного мозга в нервные ткани. Это осложняет доставку лекарств, осуществляемую с помощью наночастиц, для борьбы с опухолями головного мозга.

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