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Найден способ борьбы с неизлечимым раком

Найден способ борьбы с неизлечимым раком Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско обнаружили новое свойство эстрогенового рецептора, которое в перспективе поможет бороться с раком.
Здоровье
21 сентября 2021 г. 03:08
Найден способ борьбы с неизлечимым раком

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско обнаружили новое свойство эстрогенового рецептора, которое в перспективе поможет бороться с раком.

Как передает Report, один из авторов исследования доктор Ичен Сюи рассказал об открытии британскому медицинскому порталу Medical Xpress.

Отмечается, что раковые клетки обладают высокой степенью устойчивости к лекарствам. Специалисты выяснили, что это происходит в том числе из-за эстрогенового рецептора: ранее о такой функции этой группы белков было неизвестно.

По словам исследователей, результаты их работы помогут понять, как побороть сопротивляемость злокачественных клеток к лекарственным препаратам и повысить эффективность лечения от смертельного заболевания.

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