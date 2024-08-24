Найден препарат для улучшения работы мозга

Лекарство от рака может улучшить работу мозга на ранней стадии болезни Альцгеймера.

Лекарство от рака может улучшить работу мозга на ранней стадии болезни Альцгеймера.

Как передает Report , об этом свидетельствуют результаты исследования в журнале Science.

Ученые обнаружили, что препараты из класса ингибиторов IDO1 могут улучшить работу мозга мышей с ранней стадией болезни Альцгеймера. Эти лекарства блокируют фермент IDO1 и в настоящее время тестируются для лечения рака кожи, крови и молочной железы.

IDO1 в организме отвечает за разрушение аминокислоты триптофана. При этом она превращается в соединение кинуренин. Избыток кинуренина ухудшает обеспечение энергией астроцитов — клеток мозга, которые помогают работать нейронам. Вернуть в норму уровень кинуренина может блокирование IDO1. При этом восстанавливается и работа астроцитов и нервных клеток.

Ученые считают, что ингибиторы IDO1 могут замедлить прогрессирование болезни Альцгеймера, улучшив выработку энергии в клетках мозга.

"Мозг очень зависит от глюкозы, которая обеспечивает протекание многих процессов в нем. Поэтому потеря способности эффективно использовать сахар для метаболизма и производства энергии может вызвать метаболические нарушения и, в частности, ухудшение когнитивных способностей", — объяснили ученые.