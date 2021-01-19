Найден новый способ выявить коронавирус до появления симптомов

Гаджеты могут выявить признаки инфицирования за семь дней до появления симптомов болезни

Смарт-часы могут сообщить о заражении коронавирусом до появления симптомов болезни. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом рассказали CBS News американские ученые.

Врачи из клиники Маунт-Синай в Нью-Йорке применяли умные часы производства трех разных компаний для ранней диагностики COVID-19. Выяснилось, что гаджеты могут выявить признаки инфицирования за семь дней до появления симптомов болезни.

В рамках исследования ученые отслеживали у пациентов вариабельность сердечного ритма, то есть изменение интервалов между началами двух сердечных циклов. Этот показатель позволяет оценить работу иммунной системы. Оказалось, что низкая вариабельность сердечного ритма является одним из признаков заражения коронавирусом. Высокая же, в свою очередь, сигнализирует об активности нервной системы и способности справляться со стрессом.

В исследовании приняли участие 300 сотрудников клиники Маунт-Синай, носившие смарт-часы в период с 29 апреля по 29 сентября. Собранные гаджетами данные о низкой вариабельности сердечного ритма сигнализировали о заражении коронавирусом. Ученые отметили пользу применения смарт-часов, так как, по данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), большая часть заболевших COVID-19 в США были заражены бессимптомными носителями инфекции.

Стэнфордский университет, в свою очередь, выявил в ходе другого исследования, что 81% зараженных отмечали у себя изменение пульса примерно за девять дней до получения ответа на тест на коронавирус. В этом эксперименте участники носили смарт-часы и трекеры. Выяснилось, что чрезвычайно высокая частота сердечных сокращений указывала на дальнейшее появление симптомов.

Ученые призвали настраивать свои смарт-часы таким образом, чтобы гаджет сообщал при о повышении пульса или появления нетипичной вариабельности.

"Это большое дело, так как предупрежденные пациенты знают, что им нужно сидеть дома", — отметил профессор Майкл Снайдер.

Доцент клиники Маунт-Синай Роб Хиртен отметил пользу подобных гаджетов для неинвазивного способа выявления заболевания