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Найден новый способ определить тяжесть состояния пациентов с COVID-19

Найден новый способ определить тяжесть состояния пациентов с COVID-19 Слезы пациентов могут помочь в лечении коронавируса
Здоровье
10 декабря 2020 г. 16:17
Найден новый способ определить тяжесть состояния пациентов с COVID-19

Слезы пациентов с COVID-19 могут помочь определить тяжесть течения заболевания. К такому выводы пришли специалисты отделения офтальмологии испанской клиники Сан-Карлос. Как передает, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование, которое было опубликовано на портале ScienceDirect.
Медики проанализировали образцы из крови и слизистой глаз 41 здорового человека и 62 зараженных коронавирусом.
Выяснилось, что в составе слез инфицированных, как и в плазме крови, повышено содержание цитокинов – молекул, мобилизующих иммунную систему на борьбу с вирусом.

Ученые отмечают, что мазок со слизистой глаза можно брать у пациентов с коронавирусом вместо крови. Тем не менее, у пациентов с бессимптомным течением болезни или легкой формой в слезной жидкости может содержаться недостаточное для постановки диагноза количество вирусных частиц.

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