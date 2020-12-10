Найден новый способ определить тяжесть состояния пациентов с COVID-19

Слезы пациентов могут помочь в лечении коронавируса

Слезы пациентов с COVID-19 могут помочь определить тяжесть течения заболевания. К такому выводы пришли специалисты отделения офтальмологии испанской клиники Сан-Карлос. Как передает, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование, которое было опубликовано на портале ScienceDirect.

Медики проанализировали образцы из крови и слизистой глаз 41 здорового человека и 62 зараженных коронавирусом.

Выяснилось, что в составе слез инфицированных, как и в плазме крови, повышено содержание цитокинов – молекул, мобилизующих иммунную систему на борьбу с вирусом.

Ученые отмечают, что мазок со слизистой глаза можно брать у пациентов с коронавирусом вместо крови. Тем не менее, у пациентов с бессимптомным течением болезни или легкой формой в слезной жидкости может содержаться недостаточное для постановки диагноза количество вирусных частиц.