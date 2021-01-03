Найден новый способ борьбы с гипертонией

Новым способом лечения гипертонии может стать прикладывание электродов к определенным частям блуждающего нерва.

Новым способом лечения гипертонии может стать прикладывание электродов к определенным частям блуждающего нерва.

Как передает Report, об этом сообщает портал Eurekalert cо ссылкой на исследование медиков, опубликованное в издании Cell Reports.

От синдрома повышенного артериального давления страдает огромное количество людей. Исследователи из Научно-исследовательского института госпитализации и лечения IRCCS Neuromed в Италии провели эксперимент на животных, доказав, что для уменьшения осложнений, вызванных артериальной гипертензией, можно использовать биоэлектронную стимуляцию блуждающего нерва.

В исследовании они учли роль, которую играет иммунная система и ее центральный орган, селезенка, в возникновении и развитии высокого кровяного давления. В селезенке активируются специфические иммунные клетки, Т-лимфоциты, которые затем попадают в кровь, мигрируя в органы, пораженные гипертонией. Исследователи назвали их «органы-цели».

Оказалось, что процесс активации Т-лимфоцитов — результат взаимодействия между парасимпатической и симпатической нервными системами на уровне чревного блуждающего нерва и селезеночного нерва.

Таким образом, биоэлектронная стимуляция блуждающего нерва может влиять через селезенку на активность специфических иммунных клеток, участвующих в гипертоническом поражении органа-мишени, и способна модулировать активацию лимфоцитов в селезенке.

«Это первый шаг, показывающий нам возможность вмешиваться электронными средствами, без лекарств, в некоторые фундаментальные механизмы гипертонии», — рассказал один из авторов статьи, Лоренцо Карневале.

Специалисты в ближайшем постараются определить конкретные методы биоэлектронной стимуляции для терапевтического влияния на активность иммунной системы в селезенке.

Ученые предполагают, что действия электрическими импульсами через чревные ветви блуждающего нерва смогут решить проблему лечения гипертонии без лекарств. Для поиска путей клинического применения нового метода потребуются дальнейшие исследования.