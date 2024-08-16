Найден необычный способ очистки мозга от токсичных белков

Препарат простагландин F2α, использующийся для стимуляции родов, способствует очищению мозга от токсичных белков и таким образом снижает риск развития болезней Альцгеймера и Паркинсона.

Препарат простагландин F2α, использующийся для стимуляции родов, способствует очищению мозга от токсичных белков и таким образом снижает риск развития болезней Альцгеймера и Паркинсона.

Как передает Report , об этом говорят результаты исследования ученых из университета Рочестера, опубликованного в журнале Nature Aging.

Болезни Альцгеймера, Паркинсона и другие неврологические расстройства связаны с неспособностью мозга очищаться от вредных веществ и скоплений белков (например, амилоид и Тау), которая с возрастом процесс усугубляется, что повышает риск снижения когнитивных способностей и физической подвижности.

Ученые отмечают, что восстановление работы шейных лимфатических сосудов может ускорить процесс удаления отходов из мозга. Содержащая токсичные белки спинномозговая жидкость (CSF) в черепе должна пройти через лимфатическую систему и почки, где она перерабатывается вместе с другими отходами организма.

В отличие от сердечно-сосудистой системы, где действует один крупный насос - сердце, жидкость в лимфатической системе перемещается благодаря сети мельчайших насосов, которые называются лимфангионами. Эти микроскопические насосы оснащены клапанами для предотвращения обратного потока, которые соединяются между собой и образуют лимфатические сосуды.

Группа исследователей пыталась выяснить, возможно ли активировать лимфангионы, функционирование которых ухудшается с возрастом у мышей (как и у людей). В результате этого процесса скорость удаления отходов из мозга снижается на 63%.

Они выяснили, что препарат простагландин F2α, обычно применяемый в медицине для стимуляции родов и сокращения гладких мышц, способен увеличить их активность. Применение F2α у старых грызунов привело к увеличению частоты сокращений лимфангионов до уровня эффективности, наблюдаемого у молодых мышей.

Ученые пояснили, что препарат стимулирует гладкомышечные клетки, которыми выстиланы лимфангионы.

По мнению исследователей, применение простагландина F2α может стать основой для разработки новых методов лечения болезни Альцгеймера и других неврологических расстройств в будущем.