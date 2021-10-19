Найден метод спрогнозировать летальный исход от коронавируса

Международная группа ученых выявила биомаркер, наличие которого позволяет определить тяжесть течения коронавирусной инфекции.

Международная группа ученых выявила биомаркер, наличие которого позволяет определить тяжесть течения коронавирусной инфекции.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, результаты исследования опубликовал научный журнал EMBO Molecular Medicine.

Специалисты выяснили, что на ход болезни влияет экспрессия гена hFwe-Lose - синтез белка или РНК, которые он кодирует.

"У пациентов с острым повреждением легких уровень этого биомаркера был выше в нижних дыхательных путях и в местах гибели клеток", - говорится в статье.

Определить уровень hFwe-Lose можно при помощи мазка из носа.

Точность прогноза летального исхода или тяжелого течения болезни на основании hFwe-Lose составила 87,8-100%. Авторы подчеркнули, что представленный метод оказался намного эффективнее, чем при опоре на такие параметры, как возраст и состояние здоровья пациента.

С начала пандемии по всему миру зафиксировали более 240 миллионов случаев заражения коронавирусом. Жертвами болезни, вызванной инфекцией, стали 4,9 миллиона человек. Сложнее всего ситуация сложилась в США, Индии и Бразилии.