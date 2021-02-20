О нас
Report Georgia
Аудио новости

Найден главный фактор долголетия мозга

Найден главный фактор долголетия мозга Предыдущие исследования сверхдолгожителей — людей, чей возраст превышает 100 лет — показали, что многие из них имеют общую необычную версию гена
Здоровье
20 февраля 2021 г. 16:54
Найден главный фактор долголетия мозга

Американские биологи выяснили, что ген FOXO3, который присутствует у большинства сверхдолгожителей, защищает стволовые клетки мозга от старения.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

Предыдущие исследования сверхдолгожителей — людей, чей возраст превышает 100 лет — показали, что многие из них имеют общую необычную версию гена, отвечающего за образование белка Forkhead box O3 (FOXO3). Теперь же ученые из медицинского колледжа Корнельского университета Weill Cornell Medicine вместе с коллегами из Дьюкского университета описали механизм того, как этот ген способствует здоровью мозга и обеспечивает его долголетие.

В 2018 году доктор Пайк и ее команда обнаружили, что клетки мозга мышей, у которых отсутствует ген FOXO3, не могут справиться с окислительным стрессом и погибают. В новом исследовании авторы выяснили, что FOXO3 поддерживает способности мозга к регенерации, приостанавливая деление стволовых клеток до тех пор, пока окружающая среда не станет благоприятной для выживания новых нейронов.

Проблемы с жизнеспособностью клеток мозга могут быть связаны с воспалением, действием радиации или недостатком питательных веществ. Все эти состояния вызывают дополнительную нагрузку на мозг. Но самое большое негативное воздействие на клетки мозга оказывает окислительный стресс, при котором в организме накапливаются вредные соединения кислорода. Именно этот процесс и изучали авторы.

Ученые выяснили, что белок FOXO3 напрямую модифицируется окислительным стрессом, и эта модификация отправляет белок в ядро ​​стволовой клетки, где он включает гены стрессовой реакции. Результирующая реакция приводит к блокированию питательного вещества, называемого s-аденозилметионином (SAM), которое необходимо белку под названием ламин для образования защитной оболочки вокруг ДНК в ядре стволовой клетки. В итоге ДНК начинает просачиваться наружу, клетка ошибочно принимает ее за вирусную инфекцию, что вызывает иммунный ответ, называемый интерфероновым ответом типа I. Одно из следствий этого ответа заключается в том, что стволовые клетки перестают производить новые нейроны.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Новости партнеров

Другие новости из категории

Ввезенная в Азербайджан вьетнамская корица оказалась опасной для здоровья
Ввезенная в Азербайджан вьетнамская корица оказалась опасной для здоровья
20 февраля 2021 г. 17:29
Россия зарегистрировала третью вакцину от коронавируса
Россия зарегистрировала третью вакцину от коронавируса
20 февраля 2021 г. 11:24
В Японии впервые выявили побочный эффект после вакцины Pfizer
В Японии впервые выявили побочный эффект после вакцины Pfizer
20 февраля 2021 г. 10:57
Ученые выявили новый штамм коронавируса
Ученые выявили новый штамм коронавируса
19 февраля 2021 г. 22:21
В Азербайджане выявлено 193 новых случая заражения COVID-19
В Азербайджане выявлено 193 новых случая заражения COVID-19
19 февраля 2021 г. 15:20
Ученые оценили скорость исчезновения иммунитета после COVID-19
Ученые оценили скорость исчезновения иммунитета после COVID-19
19 февраля 2021 г. 14:29
АПБА отказалось сертифицировать 15 наименований пищевых добавок
АПБА отказалось сертифицировать 15 наименований пищевых добавок
19 февраля 2021 г. 14:28
Вакцину Pfizer начали испытывать на беременных
Вакцину Pfizer начали испытывать на беременных
19 февраля 2021 г. 12:19
У переболевших тяжелой формой COVID-19 обнаружили следы повреждений в сердце
У переболевших тяжелой формой COVID-19 обнаружили следы повреждений в сердце
19 февраля 2021 г. 05:25
В Норвегии обнаружили новый штамм коронавируса
В Норвегии обнаружили новый штамм коронавируса
18 февраля 2021 г. 21:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi