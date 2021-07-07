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Найден фактор, влияющий на смертность от коронавируса у мужчин

Найден фактор, влияющий на смертность от коронавируса у мужчин Мужчины с низким уровнем тестостерона имеют больший риск тяжелого течения и смерти от коронавируса, выяснили итальянские ученые
Здоровье
7 июля 2021 г. 21:00
Найден фактор, влияющий на смертность от коронавируса у мужчин

Мужчины с низким уровнем тестостерона имеют больший риск тяжелого течения и смерти от коронавируса, выяснили итальянские ученые. Как передает Report, об этом сообщает портал MedicalXpress.

Авторы исследования изучили случаи госпитализации мужчин с коронавирусом в Милане в прошлом году. Выяснилось, что пациенты с низким уровнем тестостерона чаще оказываются в палатах интенсивной терапии или на аппаратах ИВЛ. Им требуется более длительный уход врачей, а риск смерти оказался в шесть раз выше.

Группа ученых под руководством профессора Андреа Салониа из университетской клиники Сан-Рафаэле в Милане сравнила данные 286 ковидных пациентов-мужчин, поступивших в отделение скорой помощи, с показателями 305 здоровых мужчин-добровольцев, обратившихся в больницу для сдачи крови.

Исследователи проверили представителей обеих групп на уровень мужских гормонов, включая тестостерон. Если уровень последнего был меньше 9,2 наномоль на литр, это означало пониженные значения.

Выяснилось, что около 90% пациентов с коронавирусом имели уровень тестостерона ниже порогового значения. Возраст и индекс массы тела не отразились на тяжести заболевания, в то время как корреляция между гормональными профилями и клиническим исходом была колоссальной.

Профессор Салония отметил, что с начала пандемии количество тяжелых пациентов-мужчин было значительно больше, чем женщин. По его словам, он предположил, что это может быть связано с уровнем тестостерона, однако результаты его поразили.

"Но мы никогда не ожидали увидеть такую ​​высокую долю пациентов с COVID-19 с таким чрезвычайно низким уровнем тестостерона по сравнению с аналогичной группой здоровых мужчин. Связь очень ясна: чем ниже уровень тестостерона, тем выше тяжесть состояния. И вероятность смерти", — сказал он.

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Версия на английском языке Factor affecting COVID mortality in men disclosed

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