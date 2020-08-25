Найден фактор, влияющий на летальный исход при коронавирусе

Ученые из Медицинского комплекса Маунт-Синай вСШАнашли способ определить шансы на выживание пациента скоронавирусом.

Ученые из Медицинского комплекса Маунт-Синай в США нашли способ определить шансы на выживание пациента с коронавирусом.

Как сообщает Rport, соответствующее исследование опубликовано в журнале Nature Medicine.

Отмечается, что основным фактором, влияющим на осложнения и летальный исход, являются цитокины, в особенности - IL-6 и TNF-α. Повышенный уровень этих молекул нашли в крови у пациентов с тяжелой формой COVID-19.

Ученые из Медицинского комплекса Маунт-Синай в США нашли способ определить шансы на выживание пациента с коронавирусом.

Отмечается, что основным фактором, влияющим на осложнения и летальный исход, являются цитокины, в особенности - IL-6 и TNF-α. Повышенный уровень этих молекул нашли в крови у пациентов с тяжелой формой COVID-19.

Ученые заявили, что в мире уже испытывают лекарства, влияющие на передачу сигналов IL-6. Они также подчеркнули, что дальнейшее изучение цитокинов и исследование влияния их блокаторов на течение коронавирусной инфекции может значительно облегчить работу врачей, работающих с COVID-19.