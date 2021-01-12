Найден фактор, облегчающий течение COVID-19

Ученые из Гонконга выяснили, что тип кишечных бактерий и их количество влияют на тяжесть COVID-19, а также на силу ответа иммунной системы на инфекцию. Дисбаланс в микробиоме кишечника, по мнению авторов, может стать причиной длительного COVID.

Ученые из Гонконга выяснили, что тип кишечных бактерий и их количество влияют на тяжесть COVID-19, а также на силу ответа иммунной системы на инфекцию. Дисбаланс в микробиоме кишечника, по мнению авторов, может стать причиной длительного COVID.

Как передает Report, результаты исследования опубликованы в журнале Gut Британской медицинской ассоциации.

В период с февраля по май 2020 года они собирали и анализировали результаты анализов крови и стула у 100 пациентов больниц с лабораторно подтвержденной инфекцией COVID-19 - как во время нахождения в стационаре, так и в течение 30 дней после исчезновения вируса SARS-CoV-2, - а также у 78 человек без COVID-19, которые принимали участие в исследовании микробиома до пандемии.

Результаты показали, что состав микробиома кишечника у участников с COVID-19 и без него значительно различается, независимо от того, лечились они антибиотиками или нет.

У пациентов с COVID-19 было больше видов Ruminococcus gnavus, Ruminococcus torques и Bacteroides dorei, чем у людей без инфекции, а также значительно меньше бактерий, которые активно влияют на реакцию иммунной системы, таких как Bifidobacterium adolescentis, Faecalibacterium prausnitzii и Eubacterium rectale. И количество этих бактерий оставалось низким в образцах, собранных в течение 30 дней после того, как инфицированные пациенты излечились от вирусной инфекции.

Более низкие количества Faecalibacterium prausnitzii и Bifidobacterium bifidum были особенно заметны у больных с тяжелой формой, у тех, кто получал антибиотики, а также у пожилых пациентов.

Анализ крови выявил у пациентов с микробным дисбалансом повышенный уровень воспалительных цитокинов и маркеров повреждения тканей в крови, таких как С-реактивный белок и некоторые ферменты.

Известно, что новая коронавирусная инфекция побуждает иммунную систему вырабатывать воспалительные цитокины. У некоторых больных эта реакция может быть чрезмерной. В таких случаях "цитокиновый шторм" вызывает обширное повреждение тканей, септический шок и полиорганную недостаточность.

Исследователи отмечают, что, по их данным, микробиом кишечника потенциально влияет на тяжесть COVID-19, его продолжительность и исход, а также на проявление постковидных последствий.

"В свете сообщений о том, что у части выздоровевших пациентов даже спустя 80 дней после начального появления симптомов COVID-19 наблюдаются усталость, одышка и боли в суставах, мы полагаем, что эти проблемы со здоровьем могут быть связаны с дисбалансом микробиома кишечника, вызывающим нарушение иммунитета", - приводятся в пресс-релизе Британской медицинской ассоциации слова авторов статьи.

Ученые считают, что поддержка полезных видов кишечных бактерий может стать новым способом смягчения симптомов и тяжести COVID-19, как во время самого заболевания, так и в период выздоровления.