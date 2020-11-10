Найден быстрый способ очистки поверхностей от коронавируса

В условиях пандемии коронавируса американские ученые предложили метод быстрого и эффективного обеззараживания поверхностей с помощью обработки холодной атмосферной плазмой, подаваемой аргоном.

В условиях пандемии коронавируса американские ученые предложили метод быстрого и эффективного обеззараживания поверхностей с помощью обработки холодной атмосферной плазмой, подаваемой аргоном.

Как сообщает Report, описание разработки опубликовано в журнале Physics of Fluids.

Холодная атмосферная плазма — это ионизированный газ с температурой близкой к комнатной, который доказал свою эффективность в медицине при лечении рака, заживлении ран, в стоматологии, а также при проведении процедур обеззараживания любых поверхностей, включая продукты питания.

Доказано, что поток атмосферной плазмы уничтожает многие патогенные микроорганизмы, однако до сих пор было неизвестно, как на него реагирует новый коронавирус SARS-СoV-2.

Исследователи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе создали установку холодной плазмы на основе 3D-принтера для распыления жидкостей при атмосферном давлении и проверили ее действие на различных поверхностях, обработанные культурами SARS-CoV-2.

Результаты показали, что на металле, пластике, картоне и коже — материалах, где коронавирус живет как минимум несколько часов, патоген был полностью уничтожен менее чем за три минуты, а большая часть вируса была убита за 30 секунд. За то же самое время с помощью нового метода исследователи обеззаразили материал медицинских масок.

Авторы считают, что технология позволяет в кратчайшие сроки создать компактное устройство для обработки поверхностей от коронавируса, которое будет более эффективным и безопасным, чем используемые в настоящее время химические препараты. Широкое внедрение таких устройств, по мнению исследователей, станет прорывом в борьбе с распространением COVID-19.