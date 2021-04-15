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Найден белок, предотвращающий рак

Найден белок, предотвращающий рак Также они выяснили, что, как и в случае развивающегося плода, ограничения клеточного деления играют центральную роль в предотвращении аномального агрессивного роста клеток рака
Здоровье
15 апреля 2021 г. 14:58
Найден белок, предотвращающий рак

Ученые обнаружили ключевой с точки зрения предотвращения рака фермент, который расщепляет циклины — белки, регулирующие клеточный цикл. Авторы исследования установили, что отключение этого фермента вызывает бесконтрольный рост раковых клеток.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Живые клетки обладают способностью делиться. Регуляторами клеточного деления выступают циклины D-типа — семейство белков-активаторов циклин-зависимых протеинкиназ (CDK), которые часто служат терапевтическими мишенями при лечении рака.

Исследователи из Медицинской школы имени Гроссмана Нью-Йоркского университета в сотрудничестве с коллегами из Италии и Дании установили, что фермент убиквитинлигаза, известный также как AMBRA1, прикрепляет молекулярные метки ко всем трем циклинам D-типа — CDK2, CDK4 и CDK6, маркируя их для последующего разрушения клеточными машинами, расщепляющими белки.

Авторы обнаружили, что контроль циклинов ферментом AMBRA1 необходим для правильного роста клеток во время эмбрионального развития, а его нарушение вызывает смертельное разрастание клеток.

Также они выяснили, что, как и в случае развивающегося плода, ограничения клеточного деления играют центральную роль в предотвращении аномального агрессивного роста клеток рака.

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