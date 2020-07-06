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Находившийся 12 дней на ИВЛ пациент выписан из больницы

Находившийся 12 дней на ИВЛ пациент выписан из больницы Пациент с коронавирусом, который был подключен к аппарату ИВЛ в Центральной таможенной больнице, выздоровел
Здравоохранение
6 июля 2020 г. 18:48
Находившийся 12 дней на ИВЛ пациент выписан из больницы

Пациент с коронавирусом, который был подключен к аппарату ИВЛ в Центральной таможенной больнице в течение 12 дней, выздоровел и был выписан из больницы. 

Как сообщает Report, выздоровевшим является Бахруз Магеррамов.

Сегодня он сообщил журналистам, что 17 июня его доставили в реанимационное отделение больницы.

"Я задыхался. Всю неделю до этого  лежал с температурой дома. Я хотел лечиться дома, но мне не хватало дыхания. Приехала скорая. Я был на ИВЛ в течение 12 дней. После меня отключили от аппарата. Теперь я хорошо себя чувствую". 

 

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Версия на азербайджанском языке 12 gün süni nəfəs aparatında qalan koronavirus xəstəsi sağalaraq evə buraxılıb

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