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Награждена группа работников здравоохранения

Награждена группа работников здравоохранения Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О присвоении почетных званий работникам здравоохранения Азербайджанской Республики".
Здоровье
16 июня 2022 г. 17:18
Награждена группа работников здравоохранения

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О присвоении почетных званий работникам здравоохранения Азербайджанской Республики".

Как сообщает Report, за плодотворную работу в сфере здравоохранения в Азербайджанской Республике следующие лица были удостоены почетных званий Азербайджанской Республики:

"Заслуженный врач”

Аскеров Сахиб Аббасали оглу

Халилов Заур Бахман оглу

Исаев Эльчин Гамид оглу

Гадирова Нурия Баба гызы

Набиева Махира Амир гызы

"Заслуженный медицинский работник”

Аббасова Йемен Мамед гызы

Алиева Расмия Джалал гызы

Газиева Амалия Хумай гызы.

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Версия на азербайджанском языке Bir qrup səhiyyə işçisi təltif edilib - SİYAHI

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