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Начато расследование в отношении врача, опубликовавшего видео обнаженного пациента

Начато расследование в отношении врача, опубликовавшего видео обнаженного пациента 14:54
Здоровье
5 июня 2025 г. 15:14
Начато расследование в отношении врача, опубликовавшего видео обнаженного пациента

Аналитический экспертный центр (АЭЦ) Министерства здравоохранения начал расследование в отношении врача, разместившей в соцсети видео обнаженного пациента.

В ответ на запрос Report в Центре сообщили, что соблюдение санитарно-эпидемиологических требований в медицинских учреждениях является важным условием. В случае нарушения этих требований, согласно законодательству, составляется административный протокол согласно соответствующей статье Кодекса об административных правонарушениях и направляется на дальнейшее производство с применением штрафа.

"По факту, распространенному в СМИ и социальных сетях, касающемуся клиники "Мальхам", проводится соответствующее расследование, о результатах которого будет сообщено", - отметили в АЭЦ.

В ведомстве пояснили, что в подобных случаях руководство клиники и причастные врачи приглашаются в Министерство здравоохранения или АЭЦ. Им делается предупреждение о недопустимости проведения съемок во время операций. Если врач использует свою должность для рекламы и продвижения интересов других физических и юридических лиц, у него берутся объяснения. В случае повторных нарушений врачам грозят более строгие меры дисциплинарного характера.

Отметим, что в последние дни маммолог-радиолог клиники "Мальхам" Гюнель Гамбарова опубликовала на своей странице в Instagram видео с обнаженным пациентом на рабочем столе.

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