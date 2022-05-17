Министр здравоохранения Азербайджана прибыл в Турцию

Начался двухдневный рабочий визит делегации во главе с министром здравоохранения Азербайджана Теймуром Мусаевым в Турцию.

Начался двухдневный рабочий визит делегации во главе с министром здравоохранения Азербайджана Теймуром Мусаевым в Турцию.

Как сообщает Report со ссылкой на минздрав, вначале члены делегации побывали в парке Гейдара Алиева в Анкаре, где, возложив венок к воздвигнутому здесь памятнику великого лидера, почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева.

Азербайджанская делегация также посетила Мавзолей создателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка - «Аныткабир».

В рамках визита в братскую страну министр здравоохранения Теймур Мусаев встретится с министром здравоохранения Турции Фахреттином Коджа, руководством университетов Анкары и Хаджеттепе и др.

Помимо этого, планируется подписание «Дорожной карты сотрудничества между Министерством здравоохранения Турецкой Республики и Министерством здравоохранения Азербайджанской Республики на период 2022-2023-е годы».