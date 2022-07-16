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Начался медосмотр семей, переселяемых в зангиланское село Агалы

Начался медосмотр семей, переселяемых в зангиланское село Агалы Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB) приступило к медицинскому осмотру семей, переселяемых в село Агалы Зангиланского района.
Здоровье
16 июля 2022 г. 11:23
Начался медосмотр семей, переселяемых в зангиланское село Агалы

Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB) приступило к медицинскому осмотру семей, переселяемых в село Агалы Зангиланского района.

Об этом Report сообщили в TƏBİB.

На первом этапе в село Агалы по проекту "умное село" планируется переселить 41 семью вынужденных переселенцев (201 человек), в связи с чем в Масазырском центре здоровья семьи и Абшеронской районной центральной больнице, подведомственных TƏBİB, проводится медосмотр.

Осмотр проводится в рамках сотрудничества между Госкомитетом по делам беженцев и вынужденных переселенцев и TƏBİB.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAğalı kəndinə köçürülən ailələrin tibbi müayinələrinə başlanılıb

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