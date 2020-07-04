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Началась реабилитация легких и организма Бахрама Багирзаде

Началась реабилитация легких и организма Бахрама Багирзаде
Здравоохранение
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4 июля 2020 г. 10:51
Началась реабилитация легких и организма Бахрама Багирзаде

Заслуженный артист Бахрам Багирзаде идет на поправку, и с каждым днем положительная динамика продолжается.

Об этом Report сообщил начальник Центра научной практики и обучения Управления медицинской службы Государственного таможенного комитета Рашад Махмудов.

Он сказал, что Б.Багирзаде через трахеостому подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ): "Уже началась реабилитация легких и организма. Врачи-терапевты и все мы с нетерпением ждем дня, когда он будет отключен от аппарата ИВЛ".

Отметим, что Б.Багирзаде был отключен от устройства ЭКМО несколько дней назад, поскольку период использования аппарата ЭКМО составляет 2-3 недели и после этого времени есть вероятность возникновения осложнений.

Напомним, что заслуженный артист Азербайджана Бахрам Багирзаде заразился коронавирусной инфекцией, 13 июня он был переведен из больницы в отделение реанимации Центрального таможенного госпиталя.

Поскольку более 90% легочной ткани заслуженного артиста повреждено, его подключили к аппарату ЭКМО.

Лечение Багирзаде находится под непосредственным контролем первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой.

Экстракорпоральная мембранная оксигенация (ЭКМО) - инвазивный экстракорпоральный метод насыщения крови кислородом при развитии острой дыхательной недостаточности.

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Версия на азербайджанском языке Bəhram Bağırzadənin ağciyər və bədəninin reabilitasiyasına başlanılıb

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