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    Начальник Управления здравоохранения Гянджи освобожден от должности

    Гянджа. 12 октября. REPORT.AZ/ Начальник Управления здравоохранения города Гянджи Бахтияр Хагвердиев освобожден от должности.

    Как сообщает западное бюро Report, он был назначен на эту должность в июне этого года начальник.

    На эту должность назначен Назим Мамед оглу Ахмедов.

    До этого назначения Н.Ахмедов работал на должности главного врача городской больницы № 1 имени Аббаса Саххата в Гяндже.

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