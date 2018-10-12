Начальник Управления здравоохранения Гянджи освобожден от должности

Гянджа. 12 октября. REPORT.AZ/ Начальник Управления здравоохранения города Гянджи Бахтияр Хагвердиев освобожден от должности.

Как сообщает западное бюро Report, он был назначен на эту должность в июне этого года начальник.

На эту должность назначен Назим Мамед оглу Ахмедов.

До этого назначения Н.Ахмедов работал на должности главного врача городской больницы № 1 имени Аббаса Саххата в Гяндже.