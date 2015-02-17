Начальник отдела: "Некоторые ВИЧ-инфицированные уклоняются от лечения"

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ В Центральной научной библиотеке Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) прошло просветительское мероприятие по вопросам СПИДа (AIDS) и гепатита С (HCV). Как сообщает Report, выступивший на мероприятии начальник отдела Республиканского центра по борьбе со СПИДом министерства здравоохранения Натиг Зульфугаров рассказал об истории, лечении и способах борьбы с этими заболеваниями.

Он отметил, что вирус иммунодефицита человека и синдром приобретенного иммунодефицита (ВИЧ/СПИД) являются не врожденными, а приобретенными заболеваниями: "Наркомания, нездоровый образ жизни, антисанитария способствуют распространению СПИДа. Хотя на сегодняшний день темпы распространения вируса в Азербайджане низкие по сравнению с другими странами, однако опасность остается".

Н.Зульфугаров отметил, что на сегодняшний день основной целью является снижение числа больных, перешедших на стадию СПИД, предотвращение заражения ВИЧ матерей и детей, устранение дискриминации по отношению к людям с заболеванием ВИЧ. Для снижения числа больных, перешедших на стадию СПИД, необходимо проводить лечение инфицированных больных. Хотя все ВИЧ-инфицированные обеспечиваются бесплатными лекарствами за счет государства, некоторые больные уклоняются от лечения.

По словам официального представителя центра, в Азербайджане увеличилось число больных, которым проводится антиретровирусная терапия (ARV). Если в 2013 году ARV проводилась 470 больным, то в 2014 году число их число достигло 605 человек.

Затем Н.Зульфугаров проинформировал участников о вирусе гепатита С (HCV), отметив, что этот тип вируса считается самым опасным из шести известных типов. Он также отметил, что против вируса гепатита С не существует вакцин, однако в результате длительного курса антивирусных препаратов выздоровление возможно.

В заключение участникам мероприятия были розданы буклеты с информацией о профилактике ВИЧ/СПИД и HCV.