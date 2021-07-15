На Ясамале обнаружены незаконные пункты забоя скота

Во время очередных мониторингов Агентства продовольственной безопасности Азербайджана в Ясамальском районе Баку было обнаружено, что пять пунктов забоя скота и реализации мясопродуктов, работающие без соблюдения норм и правил, несмотря на неоднократные официальные предупреждения и принятие административных мер, продолжают свои незаконную деятельность.
Как сообщили Report в Агентстве, пункты забоя скота принадлежат физическим лицам Алиеву Эльнуру Мисир оглу, Мурадову Закиру Велихан оглу, Алиярову Исраилу Кямран оглу, Гашимову Гаджибале Микаил оглу, Гафарову Рафаилу Рафиг оглу.