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На Ясамале обнаружены незаконные пункты забоя скота

На Ясамале обнаружены незаконные пункты забоя скота Во время очередных мониторингов Агентства продовольственной безопасности Азербайджана в Ясамальском районе Баку было обнаружено, что пять пунктов забоя скота и реализации мясопродуктов, работающие без соблюдения норм и правил, несмотря на неоднократные оф
Здоровье
15 июля 2021 г. 11:44
На Ясамале обнаружены незаконные пункты забоя скота

Во время очередных мониторингов Агентства продовольственной безопасности Азербайджана в Ясамальском районе Баку было обнаружено, что пять пунктов забоя скота и реализации мясопродуктов, работающие без соблюдения норм и правил, несмотря на неоднократные официальные предупреждения и принятие административных мер, продолжают свои незаконную деятельность.

Как сообщили Report в Агентстве, пункты забоя скота принадлежат физическим лицам Алиеву Эльнуру Мисир оглу, Мурадову Закиру Велихан оглу, Алиярову Исраилу Кямран оглу, Гашимову Гаджибале Микаил оглу, Гафарову Рафаилу Рафиг оглу.

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