На Ясамале обнаружены незаконные пункты забоя скота

На Ясамале обнаружены незаконные пункты забоя скота

Во время очередных мониторингов Агентства продовольственной безопасности Азербайджана в Ясамальском районе Баку было обнаружено, что пять пунктов забоя скота и реализации мясопродуктов, работающие без соблюдения норм и правил, несмотря на неоднократные оф

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Во время очередных мониторингов Агентства продовольственной безопасности Азербайджана в Ясамальском районе Баку было обнаружено, что пять пунктов забоя скота и реализации мясопродуктов, работающие без соблюдения норм и правил, несмотря на неоднократные официальные предупреждения и принятие административных мер, продолжают свои незаконную деятельность. Как сообщили Report в Агентстве, пункты забоя скота принадлежат физическим лицам Алиеву Эльнуру Мисир оглу, Мурадову Закиру Велихан оглу, Алиярову Исраилу Кямран оглу, Гашимову Гаджибале Микаил оглу, Гафарову Рафаилу Рафиг оглу. Подпишитесь на наш Telegram канал