На востоке Китая зафиксировали случай смерти человека от птичьего гриппа

Случай смерти человека от птичьего гриппа зафиксирован на востоке КНР.
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Указывается, что в результате осложнений, вызванных инфицированием штаммами H3N2 и H10N5, скончалась 63-летняя женщина из города Сюаньчэн в восточной провинции Аньхой. Признаки недомогания у пациентки появились еще в конце ноября 2023 года. Женщину поместили в местную больницу, а позже перевели в одно из медицинских учреждений восточной провинции Чжэцзян, где она скончалась 16 декабря.
Сообщается, что эпидемиологи уже отследили контактировавших с заболевшей и не выявили новых случаев.