На востоке Китая зафиксировали случай смерти человека от птичьего гриппа

Случай смерти человека от птичьего гриппа зафиксирован на востоке КНР.

Случай смерти человека от птичьего гриппа зафиксирован на востоке КНР.

Как передает Report , об этом сообщило Центральное телевидение Китая со ссылкой на Государственное управление по контролю за заболеваниями.

Указывается, что в результате осложнений, вызванных инфицированием штаммами H3N2 и H10N5, скончалась 63-летняя женщина из города Сюаньчэн в восточной провинции Аньхой. Признаки недомогания у пациентки появились еще в конце ноября 2023 года. Женщину поместили в местную больницу, а позже перевели в одно из медицинских учреждений восточной провинции Чжэцзян, где она скончалась 16 декабря.

Сообщается, что эпидемиологи уже отследили контактировавших с заболевшей и не выявили новых случаев.