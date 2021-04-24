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На улицах Баку проводится очередная дезинфекция

На улицах Баку проводится очередная дезинфекция В соответствии с поручениями и указаниями руководства страны о мерах по борьбе с коронавирусной пандемией (COVID-19) в Азербайджане, Исполнительная власть города Баку продолжает комплексные мероприятия
Здоровье
24 апреля 2021 г. 08:23
На улицах Баку проводится очередная дезинфекция

В соответствии с поручениями и указаниями руководства страны о мерах по борьбе с коронавирусной пандемией (COVID-19) в Азербайджане, Исполнительная власть города Баку продолжает комплексные мероприятия с целью предотвращения дальнейшего распространения этой эпидемии в столице.

Как сообщили Report в Исполнительной власти г. Баку, учитывая наметившийся за последние дни резкий рост числа инфицированных COVID-19, 24 апреля на главных улицах, проспектах и дорогах столицы в очередной, уже 22-й раз, проводятся дополнительные усиленные работы по дезинфекции с применением специальных химикатов.

Работы проводятся с вовлечением 40 единиц спецтехники и 2 000 сотрудников коммунальных служб.

Наряду с дезинфекционными работами, проводимыми на улицах, сотрудники Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Баку в соответствии со специальным графиком продолжают медико-профилактические и дезинфицирующие мероприятия в жилых зданиях, находящихся на балансе Департамента, кабинах лифтов, дворах и жилых кварталах, спортивно-развлекательных сооружениях, площадках с контейнерами для бытовых отходов и др.

Учитывая высокую токсичность спецсредств, просим жителей города не выходить из дома без особой надобности.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakının küçələri növbəti dəfə dezinfeksiya edilir

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