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На строительство Джебраильской городской центральной больницы выделено 500 тыс. манатов

На строительство Джебраильской городской центральной больницы выделено 500 тыс. манатов Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по проектированию и строительству Джебраильской городской центральной больницы.
Здоровье
4 октября 2021 г. 14:40
На строительство Джебраильской городской центральной больницы выделено 500 тыс. манатов
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по проектированию и строительству Джебраильской городской центральной больницы.

Как передает Report, согласно распоряжению, из средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2021 год на реконструкцию и восстановление освобожденных территорий, Министерству здравоохранения первоначально было выделено 500 тыс. манатов на проектирование и строительство Джебраильской городской центральной больницы на 150 коек.

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Версия на английском языке AZN 500,000 allocated for construction of Jabrayil City Central Hospital
Версия на азербайджанском языке Cəbrayıl Şəhər Mərkəzi Xəstəxanasının inşasına 500 min manat ayrılıb

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