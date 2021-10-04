На строительство Джебраильской городской центральной больницы выделено 500 тыс. манатов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по проектированию и строительству Джебраильской городской центральной больницы.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по проектированию и строительству Джебраильской городской центральной больницы.

Как передает Report, согласно распоряжению, из средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2021 год на реконструкцию и восстановление освобожденных территорий, Министерству здравоохранения первоначально было выделено 500 тыс. манатов на проектирование и строительство Джебраильской городской центральной больницы на 150 коек.