На строительство Гобустанской районной центральной больницы выделено 15,52 млн манатов

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по строительству Гобустанской районной центральной больницы.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, в целях завершения строительства Гобустанской районной центральной больницы, ремонта имеющихся зданий больницы, оснащения их оборудованием и инвентарем министерству здравоохранения Азербайджанской Республики из суммы, указанной в подпункте 1.8.15 "распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2018 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", утвержденного распоряжением президента Азербайджанской Республики от 22 января 2018 года номер 3593, поручено выделить 15,52 млн манатов.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении.