О нас

На Солнце произошла сильная вспышка

На Солнце произошла сильная вспышка Сильную вспышку на Солнце зафиксировали ученые вечером 22 августа.
Здоровье
23 августа 2025 г. 06:44
На Солнце произошла сильная вспышка

Сильную вспышку на Солнце зафиксировали ученые вечером 22 августа.

Как передает Report, об этом сообщили ТАСС в российском Институте прикладной геофизики имени академика Е. К. Федорова (ФГБУ "ИПГ").

"22 августа в 21:51 мск (22:51 по бакинскому времени) в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка M1.7 продолжительностью 72 минуты",- сказали в институте.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Günəşdə güclü partlayış baş verib

Другие новости из категории

При пожаре на лакокрасочном заводе в Абшеронском районе 6 человек отравились дымом
При пожаре на лакокрасочном заводе в Абшеронском районе 6 человек отравились дымом
22 августа 2025 г. 17:22
Пестициды и зараженный грунт из Имишли перевезены на специальный полигон
ФотоПестициды и зараженный грунт из Имишли перевезены на специальный полигон
21 августа 2025 г. 16:31
Число отравившихся фастфудом в Шамкире достигло 24 человек
Число отравившихся фастфудом в Шамкире достигло 24 человек
21 августа 2025 г. 10:48
В Джалилабадскую райбольницу назначен новый директор
ФотоВ Джалилабадскую райбольницу назначен новый директор
21 августа 2025 г. 08:58
Пятеро членов семьи из Товуза госпитализированы с подозрением на отравление
Пятеро членов семьи из Товуза госпитализированы с подозрением на отравление
20 августа 2025 г. 23:10
В Сумгайыте приостановлена работа предприятия по розливу питьевой воды
ФотоВ Сумгайыте приостановлена работа предприятия по розливу питьевой воды
20 августа 2025 г. 13:29
В Азербайджане за год от пневмонии скончались 425 человек
В Азербайджане за год от пневмонии скончались 425 человек
20 августа 2025 г. 11:58
В Китае врачи спасли жизнь пациенту с практически оторванной головой
В Китае врачи спасли жизнь пациенту с практически оторванной головой
20 августа 2025 г. 05:46
Ограничен импорт в Азербайджан некоторых товаров из ряда регионов Болгарии и Хорватии 
Ограничен импорт в Азербайджан некоторых товаров из ряда регионов Болгарии и Хорватии 
18 августа 2025 г. 16:51
Госкомстат назвал топ болезней среди детей до года в Азербайджане
Госкомстат назвал топ болезней среди детей до года в Азербайджане
18 августа 2025 г. 11:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi