На Солнце произошла мощная вспышка

Мощная вспышка самого высокого класса X произошла на Солнце 18 июня.

Мощная вспышка самого высокого класса X произошла на Солнце 18 июня.

Как передает Report , об этом сообщили ТАСС в центре наблюдения за солнечной активностью.

"На Солнце зафиксирована вспышка Х1.3 класса, и фактически это первая за последние три недели подобная сильнейшая вспышка", - сообщили в центре.

В Институте прикладной геофизики подтвердили ТАСС информацию, уточнив, что вспышка произошла в 01:49 по бакинскому времени, ее сила - X1.2, продолжительность - 16 минут.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на кв. м. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.