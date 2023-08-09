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АПБА: На шести предприятиях пищевой промышленности выявлены недостатки

АПБА: На шести предприятиях пищевой промышленности выявлены недостатки На шести предприятиях пищевой промышленности выявлены недостатки.
Здоровье
9 августа 2023 г. 20:56
АПБА: На шести предприятиях пищевой промышленности выявлены недостатки

На шести предприятиях пищевой промышленности выявлены недостатки.

Об этом Report сообщили в Агентстве продовольственной безопасности Азербайджанской Республики (АПБА).

Было отмечено, что 8 августа сотрудники агентства в ходе мониторинга, проведенного в 15 торговых предприятиях и одном предприятии общественного питания, выявили недостатки в 6 предприятиях.

Даны обязательные к исполнению указания по устранению выявленных недостатков.

Информацию о предприятиях, на которых в результате проверки были выявлены недостатки можно получить по ссылке https://afsa.gov.az/az/xeberler/6-ticaret-ve-ictimai-iase-muessisesinde-noqsanlar-mueyyen-olunub-8-avqust.

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Версия на азербайджанском языке Qida sahəsində fəaliyyət göstərən altı müəssisədə nöqsanlar aşkarlanıb

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