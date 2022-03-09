За нарушение карантина в отношении 748 тыс. человек приняты административные меры

За нарушение требований особого карантинного режима в период пандемии (14 марта 2020 года - 1 января 2022 года) приняты меры административной ответственности в отношении 748,5 тыс. человек.

За нарушение требований особого карантинного режима в период пандемии (14 марта 2020 года - 1 января 2022 года) приняты меры административной ответственности в отношении 748,5 тыс. человек.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Кабинета Министров о деятельности в 2021 году.

747,2 тыс. из них оштрафованы (497 тысяч человек за неиспользование медицинских масок), а 1 286 человек арестованы. В отношении 482 человек, нарушивших установленный для объектов общественного питания режим работы, были вынесены предупреждения.