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За нарушение карантина в отношении 748 тыс. человек приняты административные меры

За нарушение карантина в отношении 748 тыс. человек приняты административные меры За нарушение требований особого карантинного режима в период пандемии (14 марта 2020 года - 1 января 2022 года) приняты меры административной ответственности в отношении 748,5 тыс. человек.
Здоровье
9 марта 2022 г. 13:41
За нарушение карантина в отношении 748 тыс. человек приняты административные меры

За нарушение требований особого карантинного режима в период пандемии (14 марта 2020 года - 1 января 2022 года) приняты меры административной ответственности в отношении 748,5 тыс. человек.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Кабинета Министров о деятельности в 2021 году.

747,2 тыс. из них оштрафованы (497 тысяч человек за неиспользование медицинских масок), а 1 286 человек арестованы. В отношении 482 человек, нарушивших установленный для объектов общественного питания режим работы, были вынесены предупреждения.

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Версия на азербайджанском языке İndiyədək karantin rejiminin tələblərinin pozulmasına görə 748,5 min şəxs haqqında inzibati məsuliyyət tədbirləri görülüb

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