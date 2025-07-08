На рынке "Кешля" выявили почти 800 кг испорченной рыбы

В ходе проверок, проведенных сотрудниками Агентства по продовольственной безопасности (AQTA) на бакинском рынке "Кешля", обнаружено 740 кг рыбной продукции, непригодной для употребления.

В ходе проверок, проведенных сотрудниками Агентства по продовольственной безопасности (AQTA) на бакинском рынке "Кешля", обнаружено 740 кг рыбной продукции, непригодной для употребления.

Об этом Report сообщили в AQTA.

Сообщается, что продукция хранилась и перерабатывалась с нарушением санитарных норм. По факту принято решение о запрете продажи непригодной рыбной продукции и ее уничтожении, деятельность предприятия по переработке рыбы приостановлена до устранения нарушений, составлен административный протокол и выданы обязательные к исполнению предписания.