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На прибывших из Китая в Милан рейсах половина пассажиров оказалась с COVID-19

На прибывших из Китая в Милан рейсах половина пассажиров оказалась с COVID-19 Почти у половины пассажиров на двух прибывших в Милан из Китая авиарейсах был выявлен COVID-19.
Здоровье
29 декабря 2022 г. 14:06
На прибывших из Китая в Милан рейсах половина пассажиров оказалась с COVID-19

Почти у половины пассажиров на двух прибывших в Милан из Китая авиарейсах был выявлен COVID-19.

Как передает Report со ссылкой на Sky News, об этом сообщили власти региона Ломбардия и Министерство здравоохранения Италии.

Власти Италии, оценивая непростую ситуацию с коронавирусом в Китае, ввели обязательное тестирование на COVID-19 для всех пассажиров, прилетающих из этой страны. Тестирование первых же двух рейсов, прибывших из Пекина и Шанхая, показало, что почти каждый второй турист из Китая заражен COVID-19. На первом рейсе у 35 из 92 пассажиров был положительный тест (38%), на втором рейсе из 120 человек коронавирус подтвердился у 62 (52%). Сейчас специалисты устанавливают штамм обнаруженного вируса, результаты будут известны сегодня.

Кроме Италии определенные ограничения на въезд туристов из Китая за последние дни ввели также Япония, Индия, Тайвань, США и Малайзия.

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