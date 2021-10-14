На освобожденных территориях создадут специальные зоны для сельхозживотных

В настоящее время идет работа над созданием системы идентификации и регистрации животных и ее программным обеспечением, проводятся тестовые испытания.

В настоящее время идет работа над созданием системы идентификации и регистрации животных и ее программным обеспечением, проводятся тестовые испытания.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Агентства продовольственной безопасности Азербайджана Гошгар Тахмазли во время выступления на пресс-конференции, посвященной деятельности агентства за 9 месяцев 2021 года.

По его словам, совместно с Минсельхозом началась работа по формированию правовой базы и организации работы для создания на освобожденных территориях зон, свободных от заболеваний животных: "Применив названную систему, мы сможем отслеживать всех животных, в том числе получать информацию о перенесенных животными заболеваниях, об их вакцинации и о том, какому хозяйству они принадлежат. Обеспечение государственного контроля в этой области позволит увеличить экспорт продукции животного происхождения".