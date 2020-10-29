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На освобожденных территориях будут организованы медицинские услуги

На освобожденных территориях будут организованы медицинские услуги Организация неотложной медицинской помощи и других медицинских услуг планируется для сотрудников государственных органов (структур), действующих на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.
Здоровье
29 октября 2020 г. 18:45
На освобожденных территориях будут организованы медицинские услуги

Организация неотложной медицинской помощи и других медицинских услуг планируется для сотрудников государственных органов (структур), действующих на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Как сообщает Report, это нашло отражение в указе президента Ильхама Алиева об организации временного специального управления на освобожденных от оккупации территориях.

Согласно документу, эти работы будут проводиться совместно с Министерством здравоохранения и Государственным агентством по обязательному медицинскому страхованию.

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Версия на азербайджанском языке İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə tibbi xidmətlər təşkil olunacaq

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