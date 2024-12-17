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На обеспечение амбулаторных больных медикаментами в 2025 году выделят 40 млн манатов

На обеспечение амбулаторных больных медикаментами в 2025 году выделят 40 млн манатов 11:17
Здоровье
17 декабря 2024 г. 11:56
На обеспечение амбулаторных больных медикаментами в 2025 году выделят 40 млн манатов

Обеспечение амбулаторных больных необходимыми медикаментами начнется во втором полугодии 2025 года, на эти цели в следующем году планируется направить 40 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев на пресс-конференции по итогам года.

Он отметил, что на первом этапе будут выделяться лекарства для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы, на втором этапе - пищеварительной системы, а на третьем этапе - дыхательной системы.

Кроме того, Алиев отметил, что закон "О медицинском страховании" прошел третье чтение в Милли Меджлисе.

"Для выполнения задач, вытекающих из требований закона, и создания механизмов потребуется около полугода. Это означает, что обеспечение амбулаторными лекарствами начнется во второй половине года", - сказал глава Агентства.

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Версия на азербайджанском языке Ambulator dərman vasitələrinin təminatına gələn ilin 6 ayı üzrə 40 milyon manat vəsaitin ayrılması nəzərdə tutulub

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