На обеспечение амбулаторных больных медикаментами в 2025 году выделят 40 млн манатов

11:17

Обеспечение амбулаторных больных необходимыми медикаментами начнется во втором полугодии 2025 года, на эти цели в следующем году планируется направить 40 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев на пресс-конференции по итогам года.

Он отметил, что на первом этапе будут выделяться лекарства для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы, на втором этапе - пищеварительной системы, а на третьем этапе - дыхательной системы.

Кроме того, Алиев отметил, что закон "О медицинском страховании" прошел третье чтение в Милли Меджлисе.

"Для выполнения задач, вытекающих из требований закона, и создания механизмов потребуется около полугода. Это означает, что обеспечение амбулаторными лекарствами начнется во второй половине года", - сказал глава Агентства.