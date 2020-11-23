В объектах общепита будет координатор по требованиям карантинного режима

Кабинет министров разъяснил постановление №455.

Кабинет министров разъяснил постановление №455.

Как сообщили Report в правительстве, согласно изменениям в постановлении №237 от 6 июля 2020 года Кабинета министров Азербайджанской Республики "О регулировании некоторых вопросов, связанных с приемом клиентов в учреждения общественного питания в период пандемии коронавируса (COVID-19)", каждое учреждение общественного питания должно определить координирующее лицо по применению карантинных требований.

Функции координирующего (ответственного) лица по карантинным требованиям возлагаются на одного из работников предприятия общественного питания. Это назначение должно быть оформлено внутри предприятия.