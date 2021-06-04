На Гран-при Азербайджана задействованы бригады скорой помощи

Во время Гран-при Азербайджана "Формула 1" в Баку первичная медицинская помощь будет оказываться на высоком уровне.

Во время Гран-при Азербайджана "Формула 1" в Баку первичная медицинская помощь будет оказываться на высоком уровне.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Минздраве Азербайджана.

Было отмечено, что бригады скорой медицинской помощи будут дежурить в ряде мест с 31 мая по 7 июня.

С 8:00 до 21:00 для оказания первой медицинской помощи пострадавшим во время проведения подготовительных работ по маршруту соревнований, а также для обеспечения бесперебойной первичной медицинской помощью жителей Ичери Шехер, вблизи отеля "Hilton" и Морского вокзала, Дома правительства и прилегающей территории, будут задействованы 8 бригад скорой медицинской помощи, с 8:00 утра до окончания гонок по маршруту будут дежурить 12 бригад, еще 2 бригады скорой помощи - в Деревне атлетов.

Гран-при Азербайджана, который стартует сегодня, продлится до 6 июня.